Сколько масла получается из 102 кг. сливок , если в масло переходит 3/20 части сливок ?
Математика
Сколько масла получается из 102 кг. сливок , если в масло переходит 3/20 части сливок ?
Ответ(ы):
Гость:
15.3 кг 102÷20×3=15.3
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