Адриан едет в московском метро он проехал станции южную,чертановскую ,севастопол??скую,нахимовский проспект,нагорную,нагатинскую как логично -воскликнул он, и в тот момент диктор объявил осторожно ,двери закрываются следующая с...

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Адриан едет в московском метро он проехал станции южную,чертановскую ,севастопол??скую,нахимовский проспект,нагорную,нагатинскую как логично -воскликнул он, и в тот момент диктор объявил осторожно ,двери закрываются следующая станция тульская ,тульская ну вот подумал адриан ,-лучше бы это была не тульская а

Автор: Гость