а)дробь 4,7 от 28 б)35% от 70
Математика
а)дробь 4,7 от 28 б)35% от 70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)дробь 4,7 от 28 28*4/7=16 б)35% от 70 70*35%=24,5
Гость:
1) 4,7 от 28 28*4/7=16 2)35% от 70 70*35%=24,5
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