Айгерим дала Данияру 600 тг.Когда Айгерим потратила 2\5 часть денег, у неё осталось 4350 тг. Сколько тенге было у Айгерим первоночально.

Математика

Айгерим дала Данияру 600 тг.Когда Айгерим потратила 2\5 часть денег, у неё осталось 4350 тг. Сколько тенге было у Айгерим первоночально.

Автор: Гость