Айгерим дала Данияру 600 тг.Когда Айгерим потратила 2\5 часть денег, у неё осталось 4350 тг. Сколько тенге было у Айгерим первоночально.
Математика
Айгерим дала Данияру 600 тг.Когда Айгерим потратила 2\5 часть денег, у неё осталось 4350 тг. Сколько тенге было у Айгерим первоночально.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4350=2/5 1)4350:2/5=10875(денег)-стало у Данияра после того,как Айгерим дала ему деньги. 2)10875-600=10275(денег)-было у Данияра первоначально.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Алгебра
Русский язык
Математика