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Чему равна сотая киломметра
Математика
Чему равна сотая киломметра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном километре=1000 метров, одна сотая километра=10 метров
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