Погоми пожалуйста.Буду в долгу.Щя нахожусь у училки и спрашивает с меня конспект гуситских войн.Пожалуйста помогите,а то 2 влепит.Балов мне не жалко.

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Гуситские войны — военные действия с участием последователей Яна Гуса, а также между ними в Богемии(современная Чехия) между 1419 и 1434 годами. В этой войне широко использовалось ручное огнестрельное оружие. Гуситская пехота нанесла множество поражений более крупным армиям с тяжеловооружёнными рыцарями.Первоначально гуситы воевали против католиков, организовавших серию крестовых походов, позднее их движение разделилось на умеренных («чашников»), примирившихся с католиками, и радикалов («таборитов»), потерпевших поражение.