Погоми пожалуйста.Буду в долгу.Щя нахожусь у училки и спрашивает с меня конспект гуситских войн.Пожалуйста помогите,а то 2 влепит.Балов мне не жалко.
История
Погоми пожалуйста.Буду в долгу.Щя нахожусь у училки и спрашивает с меня конспект гуситских войн.Пожалуйста помогите,а то 2 влепит.Балов мне не жалко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гуситские войны — военные действия с участием последователей Яна Гуса, а также между ними в Богемии(современная Чехия) между 1419 и 1434 годами. В этой войне широко использовалось ручное огнестрельное оружие. Гуситская пехота нанесла множество поражений более крупным армиям с тяжеловооружёнными рыцарями.Первоначально гуситы воевали против католиков, организовавших серию крестовых походов, позднее их движение разделилось на умеренных («чашников»), примирившихся с католиками, и радикалов («таборитов»), потерпевших поражение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шесть бобров построили платину за 6 дней. Весной платину смыло.Тогда бобры позвали соседей и за 3 дня снова построили плотину в 2 раза выше . Сколь...
Русский язык
Физика
Какое примерное давление на дно банки оказывает мад, налитый на высоту 2 см? Плотность меда 1350 кг м2
Физика
Решите задачу:Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20 градусов цельсии до 300градусо?? цельсии.Кокое коичество теплоты необходимо для его нагревания.
Русский язык