От автобусной станции в противоположном направлении одновременно отошли два авт??буса. Первый автобус шёл со скоростью 60 км/ч и был в пути 2 часа. Второй автобус за это время проехал на 20 км больше, чем первый. С какой скорос...
Математика
От автобусной станции в противоположном направлении одновременно отошли два авт??буса. Первый автобус шёл со скоростью 60 км/ч и был в пути 2 часа. Второй автобус за это время проехал на 20 км больше, чем первый. С какой скоростью ехал второй автобус? Чему равно расстояние между автобусами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60х2=120 км. -прошел первый автобус за 2 ч. 2) 120+20=140 км. -прошел второй автобус за 2 ч. 3) 140:2=70 км/ч. - скорость второго автобуса. 4) 120+140=260км -расстояние
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