От автобусной станции в противоположном направлении одновременно отошли два авт??буса. Первый автобус шёл со скоростью 60 км/ч и был в пути 2 часа. Второй автобус за это время проехал на 20 км больше, чем первый. С какой скорос...

Математика

От автобусной станции в противоположном направлении одновременно отошли два авт??буса. Первый автобус шёл со скоростью 60 км/ч и был в пути 2 часа. Второй автобус за это время проехал на 20 км больше, чем первый. С какой скоростью ехал второй автобус? Чему равно расстояние между автобусами?

Автор: Гость