Семь рубашек дороже куртки на 5 %.на сколько процентов шесть рубашек дешевле куртк??? решите срочно,ответ 10,решение не поняла
Математика
Семь рубашек дороже куртки на 5 %.на сколько процентов шесть рубашек дешевле куртк??? решите срочно,ответ 10,решение не поняла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть стоимость куртки 100%, тогда по условию, стоимость 7 рубашек будет 105%, соответственно одной рубашки 105%/7=15%. То есть 6 рубашек будут стоить 6*15%=90%, а это на 10% меньше себестоимости куртки.
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