ДАМ 20 БАЛЛОВ !!! Напишите сочинение на тему письмо для учителя в будущем
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ДАМ 20 БАЛЛОВ !!! Напишите сочинение на тему письмо для учителя в будущем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте, любимая (имя учителя). Прошло уже 20 лет с того времени, как я закончила школу. Очень скучаю по вам. Все время вспоминаю время, когда мы проводили вместе! До сих пор помнится как мы со всем классом ходили в лес! Было так весело! Хотела бы с вами встретиться. Жду ответа. С любовью, Катя.
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