ДАМ 20 БАЛЛОВ !!! Напишите сочинение на тему письмо для учителя в будущем

Гость: Гость:

Здравствуйте, любимая (имя учителя). Прошло уже 20 лет с того времени, как я закончила школу. Очень скучаю по вам. Все время вспоминаю время, когда мы проводили вместе! До сих пор помнится как мы со всем классом ходили в лес! Было так весело! Хотела бы с вами встретиться. Жду ответа. С любовью, Катя.