Серная кислота разъедает кожу? (просто интересно)

Химия
Серная кислота разъедает кожу? (просто интересно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно  да ведь даже солевой Раствор в большой канцентрацыи разъедает  кожу
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