Серная кислота разъедает кожу? (просто интересно)
Химия
Серная кислота разъедает кожу? (просто интересно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно да ведь даже солевой Раствор в большой канцентрацыи разъедает кожу
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