По таблице растворимости кислот,оснований и солей в воде, составьте формулы. оче??ь надо помогите.
Химия
По таблице растворимости кислот,оснований и солей в воде, составьте формулы. оче??ь надо помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4, HCl, HNO3 Cu(OH)2, NaOH, Al(OH)3 NaCl, NaF, KI
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