Написать программу которая создает одномерный массив из n случайных эллементов (др1000) и выводит на экран 1. Сам массив 2. Кол-во нечет чисел 3. Наим. Эллемент Массива 4 ср. Ариф. Членов массива

Информатика

Написать программу которая создает одномерный массив из n случайных эллементов (др1000) и выводит на экран 1. Сам массив 2. Кол-во нечет чисел 3. Наим. Эллемент Массива 4 ср. Ариф. Членов массива

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