Два пловца поплыли одновременно навстречу друг другу с разных концов бассейна .длинна которого 100м.первый плыл со скоростью 20м/мин.с какой скоростью плыл второй пловец,если они встретились через 2 мин?
Математика
Два пловца поплыли одновременно навстречу друг другу с разных концов бассейна .длинна которого 100м.первый плыл со скоростью 20м/мин.с какой скоростью плыл второй пловец,если они встретились через 2 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 мин первый проплыл 20*2=40 м значит второй 100-40=60 м и его скорость была 60:2=30 м/мин
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