Реши задачу .вычисли и запиши ответ.рысак пробежал 1200 м за 2мин .сколько метров он пробегал в секунду

Математика

Реши задачу .вычисли и запиши ответ.рысак пробежал 1200 м за 2мин .сколько метров он пробегал в секунду

Автор: Гость