Реши задачу .вычисли и запиши ответ.рысак пробежал 1200 м за 2мин .сколько метров он пробегал в секунду

Математика
Реши задачу .вычисли и запиши ответ.рысак пробежал 1200 м за 2мин .сколько метров он пробегал в секунду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мин=60сек. Значит найдем, сколько  рысак пробежал за 1 мин: 1200:2=600(м) за 1мин или за 60 сек
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