План биографии твардовского
Литература
План биографии твардовского
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План(обычный): 1) Александр Трифонович Твардовский - как русский советский писатель; 2)Начало литературной деятельности; 3) Награды и премии. Семья и послевоенные поэмы.
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