Глаголы в форме прошедшего времени 3 лица единственного числа среднего рода имя с??ществительное женского рода 3 склонения в форме единственного числа творительного падежа
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Глаголы в форме прошедшего времени 3 лица единственного числа среднего рода имя с??ществительное женского рода 3 склонения в форме единственного числа творительного падежа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 лицо ед.ч.-он(м.р.), она(ж.р.), (((оно (ср.р)))) ответ: слетело, упало, разбилось сущ. ж.р. 3 скл. ед.ч. Тв.п=степью, ночью
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