Помогите срочно надо что связывает Деморрафию экономику и преступность???!!!!
Обществознание
Помогите срочно надо что связывает Деморрафию экономику и преступность???!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем ниже экономика тем выше криминал.Пример В Китае люди работают за копейки народа много , а работы мало.
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