Помогите срочно надо что связывает Деморрафию экономику и преступность???!!!!

Обществознание
Помогите срочно надо что связывает Деморрафию экономику и преступность???!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем ниже экономика тем выше криминал.Пример В Китае люди работают за копейки народа много , а работы мало.
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