Маша истратила 30% всех денег и у нее осталось 280 руб.Сколько денег было у Маши??? (Заранее спасибо)

Математика
Маша истратила 30% всех денег и у нее осталось 280 руб.Сколько денег было у Маши??? (Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280 руб-это 70% от всей суммы(100%-30%=70%) находим 1%- 280:70=4 Рубля Умножаем один процент на 100% получаем 4*100%=400 рублей ответ 400 рублей
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