Маша истратила 30% всех денег и у нее осталось 280 руб.Сколько денег было у Маши??? (Заранее спасибо)

Математика

Маша истратила 30% всех денег и у нее осталось 280 руб.Сколько денег было у Маши??? (Заранее спасибо)

Автор: Гость