В клетке F3 электронной таблице записана формула =MAX(А3:Е3). Какой вид будет иметь формула после копирования ее в клетку J8? А =MAX(Е8:І8) Б =MAX(А3:Е8) В =MAX(А3:І3) Г =MAX(Е3:І3)

Информатика

В клетке F3 электронной таблице записана формула =MAX(А3:Е3). Какой вид будет иметь формула после копирования ее в клетку J8? А =MAX(Е8:І8) Б =MAX(А3:Е8) В =MAX(А3:І3) Г =MAX(Е3:І3)

Автор: Гость