В клетке F3 электронной таблице записана формула =MAX(А3:Е3). Какой вид будет иметь формула после копирования ее в клетку J8? А =MAX(Е8:І8) Б =MAX(А3:Е8) В =MAX(А3:І3) Г =MAX(Е3:І3)
Информатика
В клетке F3 электронной таблице записана формула =MAX(А3:Е3). Какой вид будет иметь формула после копирования ее в клетку J8? А =MAX(Е8:І8) Б =MAX(А3:Е8) В =MAX(А3:І3) Г =MAX(Е3:І3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в формуле адреса ссылок относительные, то при копировании изменится и имя столбца и номер строки относительно места откуда скопировали. Ответ: А
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