Периметр равнобедренного треугольника 56,5 cm , а его основание 14,7 сm. Найдите длину боковой стороны.

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Пусть х-боковая сторона, другая боковая сторона тоже х, т.к. треугольник равнобедренный. Известно, что основание 14,7 см, а периметр равен 56,5см. Решим уравнение: х+х+14,7=56,5 2х+14,7=56,5 2х=56,5-14,7 2х=41,8 х=41,8:2 х=20,9-боковая сторона.