Периметр равнобедренного треугольника 56,5 cm , а его основание 14,7 сm. Найдите длину боковой стороны.

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника 56,5 cm , а его основание 14,7 сm. Найдите длину боковой стороны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-боковая сторона, другая боковая сторона тоже х, т.к. треугольник равнобедренный. Известно, что основание 14,7 см, а периметр равен 56,5см. Решим уравнение: х+х+14,7=56,5 2х+14,7=56,5 2х=56,5-14,7 2х=41,8 х=41,8:2 х=20,9-боковая сторона.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(-2x^3*y^7)^3*(-x^2*y)^4/(-x*y^4)^5 С р о ч н о!!!!!!
Ответить
Обществознание
Помогите срочно надо что связывает Деморрафию экономику и преступность???!!!!
Ответить
Математика
Маша истратила 30% всех денег и у нее осталось 280 руб.Сколько денег было у Маши??? (Заранее спасибо)
Ответить
Математика
Даю 95 баллов,за решение всех
Ответить
Математика
Найдите значения выражения (5/6-2/3):8/9
Ответить