Затраты,которые не изменяются в зависимости от изменения объема производства это....

Обществознание
Затраты,которые не изменяются в зависимости от изменения объема производства это....
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Автор: Гость
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Гость:
Скорее всего это постоянные затраты 
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