Непрерывное вещание по радио продолжалось 13 часов 44 . Передачи вели 8 ведущих, каждый из которых работал в эфире одно и тоже время . Сколько времени работал каждый ведущий?

Математика

Непрерывное вещание по радио продолжалось 13 часов 44 . Передачи вели 8 ведущих, каждый из которых работал в эфире одно и тоже время . Сколько времени работал каждый ведущий?

Автор: Гость