Непрерывное вещание по радио продолжалось 13 часов 44 . Передачи вели 8 ведущих, каждый из которых работал в эфире одно и тоже время . Сколько времени работал каждый ведущий?
Математика
Непрерывное вещание по радио продолжалось 13 часов 44 . Передачи вели 8 ведущих, каждый из которых работал в эфире одно и тоже время . Сколько времени работал каждый ведущий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведи часы в минуты 13 часов44 мин это 824 мин 824/8=103 мин работал каждый ведущий или 1 час и 43 мин
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