Помогите пожалуйста упражнение 8 вот
Английский язык
Помогите пожалуйста упражнение 8 вот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We decorate а New Year tree. My mother helpы me and .... My parents try to our friends My parents gave a gift to me We had already prepared all the food at night!!!!!!
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