Сколько пролетает за 1 час 310 км, что на 200 км меньше, чем стриж. Сколько километров пролетает за 1 час стриж?
Математика
Сколько пролетает за 1 час 310 км, что на 200 км меньше, чем стриж. Сколько километров пролетает за 1 час стриж?
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Гость:
310+200=510 Ответ: 510
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