Подобрать прилагательные с противоположным значением слова пусты долгую свежие ??е толстый
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Подобрать прилагательные с противоположным значением слова пусты долгую свежие ??е толстый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусты-наполнены,долгую-быструю,свежие-не свежие ( старые ) ,не толстый-очень толстый
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