А и Б смежные углы ...

Алгебра
А и Б смежные углы ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Β+0,8β=180 1,8β=180 β=180 : 1.8 β=100 α=0.8*100=80 β-α=100-80=20 Ответ: 2 вариант.
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