Решите. 343y в квадрате - (7y +3z)*(49yв квадрате - 21yz+9zв квадрате) При Y = 48, z + 2 дробь 3
Алгебра
Решите. 343y в квадрате - (7y +3z)*(49yв квадрате - 21yz+9zв квадрате) При Y = 48, z + 2 дробь 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
343y² -(7^3*y^3 +3^3*z^3) = 343y² -343y^3 -27z = 343y²(1 -y) -27z = 343*48²* (1 -48) -27*2/3 = 790 272 * (-47) - 18 = -37 142 802
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