Составьте предложения из предложенных слов: 1) poems, at, we, home, learn 2) to me, a, came, yesterday, friend 3) go we to soon relax

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Составьте предложения из предложенных слов: 1) poems, at, we, home, learn 2) to me, a, came, yesterday, friend 3) go we to soon relax
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.We learn poems at home . 2.A friend came to me yesterday. 3. We go to relax soon .
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