Разобрать слова по составу: запахи
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Разобрать слова по составу: запахи
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За приставка пах корень и и окончание
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