Разобрать слова по составу: запахи

Русский язык
Разобрать слова по составу: запахи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За приставка пах корень и и окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Решите,пожалуйста с 233 до 241
Ответить
Алгебра
Решите. 343y в квадрате - (7y +3z)*(49yв квадрате - 21yz+9zв квадрате) При Y = 48, z + 2 дробь 3
Ответить
Английский язык
Составьте предложения из предложенных слов: 1) poems, at, we, home, learn 2) to me, a, came, yesterday, friend 3) go we to soon relax
Ответить
Математика
Два пловца поплыли одновременно навстречу друг другу с разных концов бассейна .длинна которого 100м.первый плыл со скоростью 20м/мин.с какой скорос...
Ответить
Алгебра
Ребяяят срочно решите, пожалуйста 2x²-4xy²+3xy-6y³
Ответить