Дворцовый,головной,вечерняя,угрожающий,яростный,гористый,голубиный,далекое. раз??брать по составу заранее спасибо
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Дворцовый,головной,вечерняя,угрожающий,яростный,гористый,голубиный,далекое. раз??брать по составу заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворц-корень, ов-суффикс,ый-окончание голов-корень,н-суффикс,ый-окончание. вечер-корень,н-суффикс,ий-окончание угрожаю-корень, щ-суф., ий -оконч. ярост-кор.,н-суф., ый-оконч. гор-кор., ист-суф., ый-оконч. голуб-кор.,ин-суф., ый-оконч. дал-кор., ек-суф., ий-оконч. как-то так:)
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