Решите задачу:Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20 градусов цельсии до 300градусо?? цельсии.Кокое коичество теплоты необходимо для его нагревания.

Физика

Решите задачу:Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20 градусов цельсии до 300градусо?? цельсии.Кокое коичество теплоты необходимо для его нагревания.

Автор: Гость