Решите задачу:Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20 градусов цельсии до 300градусо?? цельсии.Кокое коичество теплоты необходимо для его нагревания.
Физика
Решите задачу:Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20 градусов цельсии до 300градусо?? цельсии.Кокое коичество теплоты необходимо для его нагревания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c (Удельная теплоемкость железа) равна 460 Дж/кг. М=5КГ T(Разность температур) =300-20=280 Q(кол-во теплоты)=M*c*T=644000 Дж=644 кДж
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