Какое примерное давление на дно банки оказывает мад, налитый на высоту 2 см? Плотность меда 1350 кг м2
Физика
Какое примерное давление на дно банки оказывает мад, налитый на высоту 2 см? Плотность меда 1350 кг м2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=p*g*h=1350*10*0,02=270 Па
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