Как разбить слово строится на слоги

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Как разбить слово строится на слоги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стро- корень, ит - окончание, ся - возвратный суффикс.так же и слоги - по 1й гласной в каждом.

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