Шесть бобров построили платину за 6 дней. Весной платину смыло.Тогда бобры позвали соседей и за 3 дня снова построили плотину в 2 раза выше . Сколько помощников позвали Бобры?

Математика

Шесть бобров построили платину за 6 дней. Весной платину смыло.Тогда бобры позвали соседей и за 3 дня снова построили плотину в 2 раза выше . Сколько помощников позвали Бобры?

Автор: Гость