Шесть бобров построили платину за 6 дней. Весной платину смыло.Тогда бобры позвали соседей и за 3 дня снова построили плотину в 2 раза выше . Сколько помощников позвали Бобры?
Математика
Шесть бобров построили платину за 6 дней. Весной платину смыло.Тогда бобры позвали соседей и за 3 дня снова построили плотину в 2 раза выше . Сколько помощников позвали Бобры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6:3=2(раза) быстрее 2) 6*2*2=24(б.)-строили новую плотину 3) 24-6=18(б.)-позвали
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