Сколько молей углекислого газа выделится при горении 5 молей этилового спирта?
Химия
Сколько молей углекислого газа выделится при горении 5 молей этилового спирта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C2H5OH + 7O2= 4CO2 + 6H2O n (C2H5OH) : n (CO2) = 2:4 ==== n (CO2) =10 моль
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