Приведи к общему знаменателю. 1) 2/3 и 1/4 2) 2/5 и 1/15 Помогите пожалуйста!
Математика
Приведи к общему знаменателю. 1) 2/3 и 1/4 2) 2/5 и 1/15 Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2\3 и 1\4 общ знам 12 8\12 и 3\12 2\5 и 1\15 общ знам 15 6\15 и 1\15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Погоми пожалуйста.Буду в долгу.Щя нахожусь у училки и спрашивает с меня конспект гуситских войн.Пожалуйста помогите,а то 2 влепит.Балов мне не жалко.
Математика
Шесть бобров построили платину за 6 дней. Весной платину смыло.Тогда бобры позвали соседей и за 3 дня снова построили плотину в 2 раза выше . Сколь...
Русский язык