Приведи к общему знаменателю. 1) 2/3 и 1/4 2) 2/5 и 1/15 Помогите пожалуйста!

Математика

Приведи к общему знаменателю. 1) 2/3 и 1/4 2) 2/5 и 1/15 Помогите пожалуйста!

Автор: Гость