Аквариум, имеющий форму куба,вмещает 125 литров воды . Найдите в дициметрах длину, ширину и высоту аквариума (1л=1 дм и 3)
Математика
Аквариум, имеющий форму куба,вмещает 125 литров воды . Найдите в дициметрах длину, ширину и высоту аквариума (1л=1 дм и 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объем куба = а в кубе, где а - сторона, т.е. надо найти число, которое в кубе дает 125. это 5. высота, длина и ширина аквариума равны 5
Гость:
Куб-все стороны равны. 125л=125куб.дм. 1)√125=5дм-ширина, длина,высота. Проверка:5дм*5дм*5дм=125куб.дм=125л.
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