9, 62 - 5 5/6*3/5 (числитель) 1,9+1,7 (знаменатель) =
Математика
9, 62 - 5 5/6*3/5 (числитель) 1,9+1,7 (знаменатель) =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9, 62 - 5 5/6*3/5 (числитель) 1,9+1,7 (знаменатель) =9,62-11\2(числитель) 3,6(знаменатель) = 9,62-55\36=8,09 приблизительно
Гость:
9,62-3 1/2 (числитель)3,6 (знаменатель)=6,12 (числитель) 3,6 (знаменатель)=1,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длины сторон прямоугольника в сантиметрах выражаются целыми числами.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 38см2,а периметр больше 5...
Химия
Математика
Алгебра
Русский язык