Длины сторон прямоугольника в сантиметрах выражаются целыми числами.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 38см2,а периметр больше 50 сантиметров.

Математика
Длины сторон прямоугольника в сантиметрах выражаются целыми числами.найдите стороны прямоугольника,если его площадь равна 38см2,а периметр больше 50 сантиметров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку 38 раскладывается на следующие множители: 38 = 19·2·1, то пара чисел, выражающих длины сторон прямоугольника 1) 19 и 2 2) 38 и 1 Поскольку в 1-м случае периметр получается 2·21 = 42, что не удовлетсоряет условию, то остаётся 2-й случай, в котором периметр равен 39·2 = 78 Ответ: стороны прямоугольника равны: 1см и 38см.        
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