Алгебра 7 класс как зделать упражнение 108

Алгебра
Алгебра 7 класс как зделать упражнение 108
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2) В первом элеваторе - 2x тонн, во втором - x тонн. 2х - 750 = х + 350 х = 350 + 750 = 1100 т. 2х = 2200 т. Ответ: 2200 тонн; 1100 тонн.
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