Алгебра 7 класс как зделать упражнение 108
Алгебра
Алгебра 7 класс как зделать упражнение 108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2) В первом элеваторе - 2x тонн, во втором - x тонн. 2х - 750 = х + 350 х = 350 + 750 = 1100 т. 2х = 2200 т. Ответ: 2200 тонн; 1100 тонн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От города до села 30км. Коля проехал на велосипеде 3/5 этого расстояния, остальное расстояние он прошёл пешком.Сколько километров Коля прошёл пешком?
Математика
Английский язык
Математика