От города до села 30км. Коля проехал на велосипеде 3/5 этого расстояния, остальное расстояние он прошёл пешком.Сколько километров Коля прошёл пешком?

Математика

От города до села 30км. Коля проехал на велосипеде 3/5 этого расстояния, остальное расстояние он прошёл пешком.Сколько километров Коля прошёл пешком?

Автор: Гость