От города до села 30км. Коля проехал на велосипеде 3/5 этого расстояния, остальное расстояние он прошёл пешком.Сколько километров Коля прошёл пешком?
Математика
От города до села 30км. Коля проехал на велосипеде 3/5 этого расстояния, остальное расстояние он прошёл пешком.Сколько километров Коля прошёл пешком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 км*3/5=18 км (на велосипеде) 30 км-18 км=12 км Ответ: пешком 12 км
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