Напишите сочинение на тему любовь-испытание ,пожалуйста!)

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Любовь — самое прекрасное чувство на Земле, дарованное человеку свыше. Любовь — самое непонятное и загадочное явление в эмоциональной жизни людей. Именно любовь заставляет нас совершать необдуманные поступки: хорошие и наоборот. Счастливая любовь окрыляет человека, делает его способным воспарить над землей. Каждый из нас видел влюбленного человека, возможно, был на его месте: до чего счастливые у него глаза! Они сверкают, словно звезды на ночном безлунном небе... Походка становится легкой и невесомой: за спиной же выросли невидимые, к сожалению, для других крылья... Находящийся в таком состоянии человек открывает ранее неизвестные в себе способно- ста и таланты. У одного просыпается поэтический дар, другой берется за кисти и краски. Влюбленные хотят кричать на весь мир о своем чувстве. Их сердце, душа и разум слишком переполнены эмоциями, чтобы оставаться молчаливыми. Но совершенно иначе чувствуют себя те, кто имел несчастье пережить любовное разочарование или потерю. Их сердца разрываются от боли и тоски. Жизнь полностью теряет смысл. Для таких людей единственным вопросом становится: “Зачем мне такая жизнь, если рядом нет того, кого я люблю больше всех на свете?”. Мысли о сведении счетов с жизнью все чаще и чаще посещают несчастного. Ничто не способно вернуть его к прежней жизни. Лишь спустя какое-то время боль утихает, оставляя в сердце глубокую рану.