Кто виноват в том что дубровский опоздал? Саша , маша или митя

Литература
Кто виноват в том что дубровский опоздал? Саша , маша или митя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однако в том, что Дубровский опоздал, виноваты, и конце концов, не мальчики. Маша медлила прибегнуть к помощи любимого до последней минуты: «участь супруги разбойника казалась для нее раем» лишь в сравнении с «ненавистным браком». Только оскорбленная арестом, она решается обратиться к Дубровскому. Но он «не прилетел освободить ее». У него больше нет крыльев. Он является слишком поздно. Итогом венчания, которое совершилось в «холодной, пустой церкви», было бесчувствие. Маша, до последней минуты ждавшая Дубровского, погружается в совершенное оцепенение. Она «молчала, бессмысленно глядясь в зерка...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как разобрать слово сито как часть речи? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Я ЗАБЫЛА КАК ЭТО ДЕ??АТЬ(((
Ответить
Математика
Помогите уровнение решить
Ответить
Математика
5 (8x+3)-12=83 помогите пж
Ответить
Русский язык
Слова по 2 приставки 3 суффикса икончание 1 корень
Ответить
Математика
Через мост проехали 20 автомобилей и велосипедистов, а всего 50 колес. Сколько было ??ашин и велосипедов?
Ответить