Алихан задумал число нашёл его четвёртую часть прибавил 45 и получил 50.Какое число задумал Алихан? Придумай такое задание и загадай другу

Математика

Алихан задумал число нашёл его четвёртую часть прибавил 45 и получил 50.Какое число задумал Алихан? Придумай такое задание и загадай другу

Автор: Гость