Алихан задумал число нашёл его четвёртую часть прибавил 45 и получил 50.Какое число задумал Алихан? Придумай такое задание и загадай другу
Математика
Алихан задумал число нашёл его четвёртую часть прибавил 45 и получил 50.Какое число задумал Алихан? Придумай такое задание и загадай другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50-45=5 2)5*4=20 ОТВЕТ: 20-задуманное число
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