Алые паруса диалог Эгля и Ассоль

Литература
Алые паруса диалог Эгля и Ассоль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У синего моря, Где бушуют бураны, Жила там девчонка С именем странным. И часто бывало: Она на просторе В мечтах уплывала За синее море.... А там за морями, За синей чертою Жил парень отважный С открытой душою. Мечтал он о море, О странствиях дальних, Мечтал о походах В далекие страны. И этой же ночью, Когда все уснули, На небе зажглись Миллионы огней. И этой же ночью Свершилося чудо: Тот парень с девчонкой Влюбились друг в друга.
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