Алые паруса диалог Эгля и Ассоль

Гость: Гость:

У синего моря, Где бушуют бураны, Жила там девчонка С именем странным. И часто бывало: Она на просторе В мечтах уплывала За синее море.... А там за морями, За синей чертою Жил парень отважный С открытой душою. Мечтал он о море, О странствиях дальних, Мечтал о походах В далекие страны. И этой же ночью, Когда все уснули, На небе зажглись Миллионы огней. И этой же ночью Свершилося чудо: Тот парень с девчонкой Влюбились друг в друга.