Анализ стиха - " Когда волнуется жёлтеющая нива" . 7 класс Лермонтов.

Гость: Гость:

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива» представляет собой небольшую пейзажную зарисовку, где все благодать: «прячется… малиновая слива» , «вечер румяный» , «ландыш серебристый Приветливо кивает головой» , «студеный ключ играет» , ключ «лепечет… таинственную сагу про мирный край» . В стихотворении каждая деталь говорящая: в необыкновенной по выразительности картине есть место «свежему лесу» , «тени сладостной зеленого листка» , обрызганному душистой росой ландышу. Почему же мысль лирического героя погружается «в какой-то смутный сон» ? Что-то непонятное не дает покоя… Смутный сон… Все же это тревога, недосказанность, неполнота жизни, хотя поэт утверждает, что счастье он может постигнуть на земле. Чувствуется самообман. Что же не так? Красивый мир грез существует отдельно, сам по себе. Там, где нет человека, все гармонично для поэта. Место, пустое от людей, - это уже противопоставленность человека и природы. Создается впечатление, что именно такой мир близок Лермонтову. В этом стихотворении невольно улавливаешь разобщенность героя с людьми, одиночество, безысходность, которые лишь на время отступают, дают поэту забыться. Тревога жила в его душе. Проблема не исчерпана: на смену весне, лету придет зима. В жизни все меняется, находится в движении. Счастье кратковременно, что подчеркнуто словами: «и счастье я могу постигнуть на земле» , «когда волнуется желтеющая нива…» . Лермонтов чувствует себя одиноким и во времени. Все так зыбко. Перед нами человек, умеющий понимать природу и ценить тончайшие оттенки: «свежий лес» , «малиновая слива» , «сладостной тенью» , «душистой росой» , «румяным вечером» , «час златой» , «ландыш серебристый» , «мирный край» , «студеный ключ» . Природа живет: прячется слива, ландыш качает головой, студеный ключ играет по оврагу, ключ лепечет таинственную сагу. Создается странное впечатление: волнующаяся нива, шумящий лес, играющий ключ не могут вызвать у нас ничего, кроме любования. А хочется почувствовать дуновение ветерка, увидеть, что и нам приветливо кивает ландыш, и услышать таинственную сагу. Нет, прекрасная картина погружает мысль в смутный сон. Есть красота, есть природа, но нет места …мне.