Андрей старше Бориса на 2 года, а Борис на один год старше Василия сколько лет кажд??му, если вместе им 40 лет. ?

Гость: Гость:

Пусть Борису х лет, тогда Андрею х + 2 лет, а Василию х - 1 лет. Уравнение: х + х + 2 + х - 1 = 40 3х = 40 - 2 + 1 3х = 39 х = 39 : 3 х = 13 (лет) - Борису 13 + 2 = 15 (лет) - Андрею 13 - 1 = 12 (лет) - Василию Ответ: 15 лет Андрею, 13 лет Борису и 12 лет Василию.