Андрей вышел из школы и направился к дому со скоростью 90 метров в минуту через 10 минут из школы вышел николай и пошел в противоположном направлении со скоростью 100 метров в минуту Какое расстояние будет между ними через 5 ми...

Гость: Гость:

1) 90 * (10+5) = 1350 (м) пройдет Андрей за 15 мин. 2) 100*5 = 500 (м) пройдет Николай за 5 мин. 3) 1350+500= 1850 (м) расстояние , которое будет между мальчиками через 5 мин. после выхода Николая 4) 90*20= 1800(м) пройдет Андрей за 20 мин. 5) 100 * (20-10) = 1000(м) пройдет Николай за 10 мин. 6) 1800 +1000= 2800(м) расстояние, которое будет между мальчиками через 20 минут после выхода Андрея. или 1) 5*(90+100) = 5*190= 950 (м) пройдут мальчики за 5 мин. 2) 90*10=900(м) пройдет Николай за 10 мин. 2) 950+900 =1850 (м) расстояние, которое будет между мальчиками через 5 мин. после выхода Николая. 3) 20-10= 10 (мин.) время, которое Николай и Андрей идут в противоположных направлениях 4) 10*(90+100) =1900 (м) пройдут мальчики за 10 мин. 5)1900+900 = 2800 (м) расстояние, которое будет между ними через 20 мин. после выхода Николая. Ответ: 1850 м будет между мальчиками через 5 минут после выхода Николая, 2800 м - через 20 минут после выхода Андрея.