Английский язык ,7класс, Афанасьева . unit 8 Номер 18, перевод пожаааааалуйста:с

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История Олимпийских игр. Олимпийский игры это международный спортивный фестиваль, который начался в Древней Греции. Первоначально Олимпийские игры проходили каждые четыре года на протяжении нескольких столетий, пока они не завершились в 1896 и в последствии они организовывались каждые четыре года, кроме того времени, когда были Первая мировая война и Вторая мировая война. Возможно главным отличием между древними и современными Олимпийскими играми является то, что для древних греков игры были способом отдачи чести своим богам, в то время, как современные Игры являются способом отдачи чести атлетическому таланту людей всех наций. Первоначально Олимпийские игры так же включали соревнования в музыке, ораторстве и театральных выступлениях. Современные Олимпийские Игры не имеют их, но они представляют намного больше видов спорта чем раньше. На протяжении двух с половиной недель все международные конфликты должны быть остановлены и заменены дружескими соревнованиями. Эта благородная идея, на которой основано современное Олимпийское движение.