Английский язык помогите прошу умоляю молю помогите прошу
Английский язык
Английский язык помогите прошу умоляю молю помогите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Do...? Yes,i do 2) 3)Can ...? No,they can not 4)Can ...? No, she can not 5)Can...? Yes, She can 6)Can...? Yes,he can 7)Do...? No, i do not 8)Do...? No, i do 9)Can...? Yes, she can 10) Can...? No,they can not
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"
Английский язык
Русский язык
Алгебра
Докажите что для любого натурального значения n выполняется равенство: 2*2!+3*3!+4*4!+...+(n+1)(n+1)!=(n+2)!-2
Українська література