Английский язык помогите прошу умоляю молю помогите прошу

Английский язык
Английский язык помогите прошу умоляю молю помогите прошу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Do...? Yes,i do 2)  3)Can ...? No,they can not  4)Can ...? No, she can not  5)Can...? Yes, She can  6)Can...? Yes,he can  7)Do...? No, i do not  8)Do...? No, i do 9)Can...? Yes, she can  10) Can...? No,they can not
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"
Ответить
Английский язык
Прочтите и переведите текст the country across the ocean
Ответить
Русский язык
Заяц,корова,лисица, медведь,собака- это
Ответить
Алгебра
Докажите что для любого натурального значения n выполняется равенство: 2*2!+3*3!+4*4!+...+(n+1)(n+1)!=(n+2)!-2
Ответить
Українська література
Цитатна характеристика Яви з твору "Тореодори з Васюкивки"
Ответить